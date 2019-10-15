後備軍人召訓率僅4成 國軍：戰力可達防衛需求

2019-10-15 12:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院預算中心近日公布國防部明年度預算評估報告，內容指出，國防部退伍8年內列管後備軍人，只有4成曾受教召訓練。對此，國防部今日表示，我國編實、擴編動員、軍事勤務隊人數需求約30萬人，後備戰力編成經每年漢光、同心、自強演習中驗證，均能達「立即動員、立即作戰」的防衛作戰需求。

國防部表示，國軍後備軍人列管以8年內退伍之精壯人力為主，概約77萬餘人，近年轉型為志願役之後，召訓人員以役期長、戰技純熟之志願役退伍軍人為主，4個月軍事訓練役男為輔，並依據目前國軍動員部隊員額，包括編實、擴編動員及軍事勤務隊，概約30餘萬人，其餘40餘萬人（約佔6成）列管為戰耗補充梯隊，於動員編成後實施臨戰訓練，維繫部隊持續戰力。

國防部表示，針對立法院預算中心所提出建議，已從訓練場地、訓練時程及相關法令配套，審慎完成評估研究，期由各個層面提升國軍後備戰力，以符合台澎防衛作戰需求。

國防部也強調，自兵役轉型為以志願役為主之部隊後，無論在訓練、戰技及對軍事事務之嫻熟度，均較以往更為進步，隨著志願役退役人數逐年增加，對我國後備戰力的提升有相當大的助益，國軍絕對有能力、有信心確保國家安全，請國人放心。

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