古寧頭戰役70年 戰畫「動」起來了！

2019-10-17 19:41

〔記者涂鉅旻／台北報導〕古寧頭戰役今年屆滿70周年， 國防部明日將國軍歷史文物館舉辦紀念特展，此外還運用了「動畫」的技術，將古寧頭戰史館陳展8幅戰畫「動起來」，國防部今日公布此「動畫」，並表示，讓戰場場景多一份生動感，藉以緬懷國軍先烈前輩為國犧牲奉獻情操，宣揚愛國信念。

國防部表示，古寧頭戰役是共軍企圖進犯台灣的前哨戰，駐守在金門的國軍官兵將士用命，在民國38年10月25日歷經56小時的浴血奮戰，殲敵數千，餘全數俘虜。這一場戰役的勝利，不僅是軍事上的勝利，更激勵民心士氣，也粉碎共軍大規模登陸作戰的企圖。

國防部表示，動畫是由吳涵芸、洪秀貴、王聖廷三名士官負責製作，為了讓年輕世代對發生在七十年前攸關國家安全的重要戰爭有感，跳脫不同以往傳統歷史畫面的模式，三名士官決定仿效故宮清明上河圖，運用動畫科技結合戰畫，描繪出國軍奮勇抵禦侵略的堅定戰志，更讓國人知道「國軍承諾永不變質」。

此外，國防部表示，配樂是知名創作家楊維夫老師，在103年為紀念古寧頭戰役65周年時所創造，讓整部影片更增添緬懷先賢、繼志承烈的情懷。

另一方面，國防部長嚴德發今日上午也前往視導此展覽準備情形，他視導時表示，此一特展具有歷史與教育意義，是可以讓現役的國軍官兵，明瞭這段國軍先烈前賢浴血奮戰，保衛國家與人民的史實，並期盼國人能以史為鑑，居安思危，軍民齊心協力，共同致力國家安全與繁榮。

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