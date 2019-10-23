綠營提觀光、人口批韓 高市府搬數據籲勿只顧口水

2019-10-23 13:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高市議會民進黨團以觀光與人口現況，批評高雄市長韓國瑜拐騙？高雄市政府整理相關數據反駁，並呼籲民進黨議員別只顧口水。

市府表示，自韓國瑜市長上任以來，高雄市在觀光人次、人口遷入等兩項目，均有大幅度改進，議員不應以片段資訊，抹煞市府團隊與高雄市民9個多月來的努力，政策落實狀況均有數字可證。

市府表示，高雄市108年1月至9月遷入（社會增加）1711人，扭轉高雄市自縣市合併以來、人口持續外移的困境，惟受到人口高齡化及少子化衝擊，導致高雄市總人口仍呈現衰退，這也是全國普遍面臨課題，各縣市政府均嚴陣以對，實不應淪為政治口水。

市府進一步說明，高市今年以來觀光人氣熱絡，今年1至6月住宿人次458萬人次，比去年同期378萬增加80萬，成長21%。潘前局長談到千萬觀光人次的時候，無法預期下半年發生陸客大幅限縮的情況，因此此時再去檢討千萬觀光人次、並不公平。

但即便從8、9月陸客已斷崖式限縮，觀光局仍努力行銷，交出不錯的成績，如國慶連假、10月10及11日，高雄市許多飯店近滿房，觀光旅館平均住房率約為96%，一般旅館約為89%；10月12日觀光旅館平均住房率為68%，一般旅館為64%。

而目前高雄市秋冬補助申請已突破8成4，第一波補助金額共有8000萬元，已使用6600萬元、達第一階段門檻，已向交通部觀光局申請第2波補助金8000萬元。

至於茄萣沒有人潮一事，市府強調觀光漁市生意活絡，絕無沒有人潮的狀況，議員可能對實地狀況有所誤解。

高市海洋局人員於19日下午前往實地觀察，發現觀光漁市攤商除了全數擺攤營業外，營運狀況良好、現場么喝聲不斷，遊客及購買人潮絡繹不絕。

另情人碼頭園區遊客入園狀況良好，兒童戲沙池及遊憩區擠滿小朋友及家長，同時遊憩水域除了有高雄科技大學學生正在進行水上摩托車及帆船教學外，還有動力小船駕駛訓練。

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