北港朝天宮疑遭染紅？董事長急撇清…

2019-10-23 11:10

〔記者廖淑玲／雲林報導〕針對統促黨總裁「白狼」張安樂親中立場明確，接受週刊訪問時坦言自己是中共同路人，甚至證實有許多宮廟主事者是統促黨成員或支持者，其中雲林北港朝天宮也被質疑遭染「紅」，備受矚目。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀今天針對「染紅說」相當不以為然，他強調，北港朝天宮兩岸交流都是宗教文化交流，和政治、政黨無關。

蔡咏鍀指出，北港朝天宮帶動兩岸媽祖文化的熱絡交流，而且民間互動密切，至於其他董事加入政黨是他們個人立場，廟裡的董事同樣有藍有綠，他們個人政治立場與廟方是無關。

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