退輔會向老翁追討16年就養金 立委質疑淪「討債集團」？

2019-10-23 10:44

〔記者謝君臨、涂鉅旻／台北報導〕國軍退除役官兵輔導委員會竟淪為「討債集團」？患有帕金森氏症的88歲老榮民林敏邦，當兵時因打靶意外失去左眼，16年前獲退輔會發放就養金，7年前退輔會突來函指林「不符資格」，但並未停發就養金，直到今年竟一口氣向林追討近300萬元，林無奈說，為何一把年紀了，還要承擔退輔會行政疏失惡果？

林強調，他沒有不還錢，但退輔會態度反覆讓他無所適從，一下說可分期付款，等他過世後就一筆勾消，一下又放話說就算他不在了，其子女仍需代為償還；且他並非個案，台北市共有14人，全台灣則超過百人，令人咋舌。

林表示，25歲當兵時，他在一次實彈射擊中執行看靶任務，左眼不幸遭砂石噴濺受傷，但軍方不但延誤送醫，軍醫院也只有一般外科，沒有眼科，致左眼永久失明，他短暫從軍1個月後即退伍，未獲應有補償，之後裝上義眼。

林於19年前取得榮民證，2003年接獲退輔會來函，指他於服役期間「因公負傷」，經醫院審斷證明「左眼球萎縮…無光感」。病情符合「國軍退除役官兵就養安置辦法」的就養殘等標準。當年起，他開始月領1萬3500元就養金。

而在領了9年就養金後，林又接獲退輔會來函，指他不符就養資格，要求檢附相關資料調查，但退輔會並未停發就養金。直到今年5月，退輔會再度來函，指他是公務員退伍，已領有退休俸，不得再領就養金，要求他在30日內，歸還296萬8830元。

林說，他看到公文後突一陣暈厥，在上下逾60年的公寓樓梯首次摔倒，不但斷腿，還頭暈1個月。他強調，早在申請榮民證時，就有註明自己是退休公務員，為何至今才來追討？由於子女都在國外，即便右手因疾病不住顫抖，他仍提筆寫公文提起訴願，卻遭駁回，在走投無路之下，只好向民進黨立委何志偉陳情。

何志偉質疑，退輔會何時變成全國最大「討債集團」？發放就養金不就是為了要照顧「因公負傷」的當事人，行政疏失竟要當事人概括承受，那當時簽呈公文的承辦人員、主管，甚至是主委，是否都要為此負責？呼籲退輔會研議撤銷追討，或與林協商合理返還方式。

對此，退輔會解釋，此案的起因是新北市榮服處接獲檢舉，林已領有公務員退休俸，依規定，支領公教人員退休金者不得請領安置就養，據此才追繳溢領的就養給與。但考量個案情形後，得予無息分期付款協助。

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