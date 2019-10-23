陳同佳案》我檢警請求帶回犯嫌遭拒 陸委會：港府前後不一

2019-10-23 09:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於港府今天凌晨聲明，悍拒我方檢警赴港帶回犯嫌及證據，陸委會發表聲明強調，我方檢警赴香港帶嫌犯返台，是請香港政府同意，共同配合執法，這就是司法互助，舉世皆然，港府指不尊重香港管轄權，實不知所云。對於我方要求檢察官去香港取得卷證，港府為何不正面回應？港府前後不一，蓄意欺瞞的態度，相信輿論自有公評。

陸委會表示，港府在整個處理過程中，先是故意放棄自身應有的管轄權，又漠視我方提出的請求，刻意拖延時間，不將嫌犯移交給我方；「甚至公然主張讓嫌犯自行搭機前來台灣，完全無視同一班機旅客的安全」，只為達成讓嫌犯「自首」的政治目的及安排，縱放陳嫌，讓香港成為殺人犯可以到處行走的罪犯天堂，「令人匪夷所思」。

陸委會指出，港府聲明宣稱「嫌犯願意自首」，這也等於說，如果嫌犯不願意自首，港府對於其逍遙法外，是無所謂的。如此眼睜睜看著被害家屬冤屈無處可訴，實非負責任政府應有的作為。

陸委會表示，依據我法律相關規定，嫌犯被通緝，即不符合自首條件。港方在本案的處理上，一廂情願以自首方式處理。我方希望港方熟讀並尊重我方的法律與制度，勿混淆視聽，更坐實外界對其「別有用心」的指控。

港府聲明指，今年3月正式向台方提出派代表團到台磋商殺人案的協作安排，但不獲正面回應。」陸委會解釋，事實上，我方司法單位去年就提出3次司法互助請求，今年我方亦多次透過台港既有管道及公開呼籲希望雙方司法合作，但港方根本就不回應我方請求。

陸委會強調，我們認為港府當初就是妄想「送中條例」要過關，才主動過來磋商的。所以港府一推動的「送中條例」，便遭各界群起反對 ，台灣當然不可能為如此傷害人權自由的惡法背書。

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