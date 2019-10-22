大溪挺小英後援會成立 鄭文燦力催這3張票

2019-10-22 23:02

〔記者李容萍／桃園報導〕距離明年1月11日大選只剩80多天，桃園市長鄭文燦白天拚市政，晚上拚大選，22日晚間前往大溪出席「市議員陳治文挺小英後援會」成立大會，他呼籲鄉親挺大溪、挺台灣，記得讓手中3張選票更有價值，總統票投蔡英文、讓蔡英文高票連任，政黨票投民進黨、讓國會過半，立委票則要顧在地立委、支持「看得到、找得到」的趙正宇能成功連任。

鄭文燦頒發聘書給後援會幹部，感謝民進黨市議會黨團總召呂林小鳳、尋求連任的立委趙正宇、前議員邱顯二、地方里鄰長等在地人士到場力挺，小英後援會的組織有會長、副會長、總幹事，也有組長，希望後援會能帶動每個行業、社區遍地開花，並提到自己的阿嬤是在地大溪田心廖厝的女兒，以往過年初二回娘家、初三是回阿嬤的家，大溪是他的第二個故鄉，就任市長以來，全力推動大溪建設，發展大溪觀光。

鄭文燦提到，就任市長5年來，市府積極發展大溪四大節慶，包括在中正公園舉辦「大溪豆干節」、石門水庫南苑舉辦「桃園石門水庫熱氣球嘉年華」、月眉休閒農業區舉辦「大溪茶花節」以及前2天落幕的中庄調整池土丘舉辦「桃園國際風箏節」，短短2天湧入10萬人。

鄭文燦說，大溪有老街、有石門水庫，還有大漢溪流域景色秀麗，他要鄉親感謝趙正宇，因為大漢溪順水左岸爭取23億元經費要做堤岸20公里，遷移高壓電塔，中庄要開闢運動公園和跨橋至山豬湖，這個預算趙正宇重頭挺到尾。另外，還有解決大溪區每逢假日必塞車的陳年老問題，趙正宇向中央爭取50億，做為66快速道路銜接到北二高的工程將近50億，已預計於11月開工，增設大鶯交流道等重大建設。他強調市政的大小建設，市府會努力打拚，但也要中央支持，大溪要繼續建設，大家要支持蔡英文，好讓他可以到中央更大聲爭取預算。

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