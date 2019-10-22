台南造勢場蛋攻韓國瑜 2嫌：不喜歡他、交通太亂

2019-10-22 20:56

〔記者王俊忠／台南報導〕韓國瑜台南造勢場2名丟雞蛋嫌犯抓到了！

上週六晚上，國民黨總統參選人韓國瑜在台南市南區水萍塭公園參加造勢大會離去時，有人趁人潮混亂丟雞蛋，砸中韓的護衛隊成員與幾位民眾，警方持續偵辦、於今天找到陳姓、張姓2名涉案男子嫌犯，2男嫌透露不喜歡韓國瑜、批交通太亂，才在韓要離去時拿雞蛋朝韓與人群丟。

10月19日晚間近8點，韓國瑜到南市南區水萍塭公園參加造勢活動後，離去時在金華路與永華路路口，突遭不明人士丟擲雞蛋，雞蛋破裂後蛋液造成現場護衛隊員、民眾多人衣物污損，南市議員林燕祝座車也遭波及。

案發後，南市警六分局成立專案小組，結合市警局刑大、鑑識中心等各方警力全力偵辦，因在場集會民眾眾多，考驗警方如何在茫茫人海找出嫌犯，經專案人員地毯式查訪與蒐集現場相關影帶分析研判，發現有2名可疑男子涉嫌重大，經追查確認嫌犯是33歲陳姓男子與39歲張姓男子。

因此案引發中央、警政高層重視，要求全力偵辦抓人，警方於今天下午通知陳姓（餐飲業）、張姓（服飾業）2嫌到案說明。據了解，陳、張兩人是朋友關係，2人都不喜歡韓國瑜，當天經過該地得知韓辦造勢大會，陳嫌到附近超商買10顆雞蛋，其中4顆破掉，陳與張分別拿4顆與2顆蛋放在口袋裡，待韓晚間要離開時，趁人群混亂中丟出6顆蛋、蛋液波及護衛隊員與民眾。

警方清查，2嫌都未在任何政治人物處擔任職務，也未加入政黨，犯案動機有待進一步調查釐清。警方初訊後已依涉刑法強制罪嫌移送南檢，由檢察官複訊。不過，律師江信賢認為嫌犯朝人群丟雞蛋，構成強制罪的可能性不高；有員警認為違反社維法可能性較高。

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