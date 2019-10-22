韓國瑜提故宮文物一次全展！ 林濁水：老知識藍全都嚇死了

2019-10-22 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前召開觀光政策發布記者會，拋出將故宮博物院所收藏的文物「一口氣全部展覽」的想法，豈料此言引起反彈，政治評論家林濁水表示，韓國瑜想把全部故宮館藏搬出來展覽，「發大財又宣揚中華文化」，不料故宮的老知識藍全都嚇死了。

韓國瑜20日在台南市發布觀光政策時表示，故宮有9分之8的文物都還收藏在山洞裡面，「假設台灣的觀光產業腦袋突然打開了，故宮產業一次攤開來，從頭到尾看完要30年，如果我們一口氣全部展覽，會不會轟動全世界？」

對此，林濁水今日在臉書上表示，韓國瑜之前到高雄市立美術館拉票，結果一句「發大財」，把年輕知識藍趕跑了；現在為了宣揚故宮文物多麽了不起，要全部館藏都搬出來展覽給觀光客看，以便「既發大財又宣揚中華文化」，不料故宮的老知識藍全都嚇死了，爭相走告，「票如果投給韓國瑜將來怎麼辦？」現在文化界的知識藍，老的少的都出狀況了。

林濁水嘲諷說，「但是有什麼關係？庶民永遠人多勢眾，哪像假仙知識的、假仙精緻文化的就那麼一小撮。」

對此，資深媒體人黃創夏也在臉書表示，故宮文物超過66萬件，故宮北院加南院最多一次只能展3000件，況且文物保護有極科學專業的規範，真的「一次全部展出來」，保證會「轟動全世界」。如此程度地看待國寳，根本沒有足夠的空間和設備，只要有點常識的，大家都嚇死了。

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