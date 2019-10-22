陳同佳案》私人身分「送台」若成真 苗博雅這樣分析

2019-10-22 13:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港男子陳同佳於2018年2月17日在台犯下命案，明日即將出獄的他日前稱願「自首」來台投案受審，蔡政府憂落中國政府司法圈套擬拒收，卻遭國民黨以「自我矮化主權」攻擊。對此，台北市議員苗博雅昨在臉書上主張「司法問題，司法解決」，並分析，陳男若真依「私人身份被送台」，除無法肯定台灣司法主權，香港未來則可能淪為港人在牢中「大徹大悟」、自願被送中的局面，「那就不用有什麼送中條例了」。

苗博雅強調，陳男要來台受審，應循正式司法互助管道，如簽訂正式司法互助協議、個案協助引渡等方法，重點在於官方對官方的正式管道交涉，「除了交人，更要移交案件證據等司法資料」。

她引據藍營人士說法分析，港男如要送台，相關程序該由港府的司法行政單位處理，以政府機關和台灣政府對口，透過正式官方管道移交（引渡），才能如藍營所說，「肯定台灣司法主權的意味」。

但若陳男以個人身份搭機「被送台」，苗博雅指，這就和司法互助完全無關，且將對台港兩地造成不利。她進一步解釋，對台灣而言，繞過政府機關的私人投案，不但沒有肯定司法主權的意，甚至可能被中國操作國際宣傳，形成「一國兩制、特區互助」印象；對香港來說，假設港男「以私人身份被送台」成真，「下次也可以有港人在牢裡『大徹大悟』，自願以私人身份被送中」，「那就不用有什麼送中條例了」。

苗博雅強調，中國在港人逆權運動進退失據，現更想藉陳同佳案操弄牽動台灣大選，「就看有多少台灣人會上當受騙囉」。

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