韓國瑜︰替農民找通路外銷、得到合理收入

2019-10-21 17:20

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕國民黨總統參選人韓國瑜下午到大林鎮農業合作社與農民座談，韓國瑜說，鳳梨從種植到採收要辛苦一年半，價格好大家很滿意，但價格不好就慘賠，他常舉例世界麵包冠軍吳寶春，他媽媽就是在鳳梨田賺零工來養孩子，所以要讓農民得到合理收入、待遇。

他說，農民不怕吃苦，但是不是有太多的市場沒開發？澳門70萬人口、觀光客3800萬，請問進了台灣多少水果？家畜家禽？結果進得不多，他跟澳門建議考慮跟台灣訂購，第一張訂單就是6千6百萬台幣。

他表示，今年高雄市出貨比去年增加60％到70％，魚類增加約22％，未來會主動替農民找通路，希望未來農產品出口佔30％，70％內銷給台灣消費者，這樣農民也才會知道農產品的價格。

他說，北農的重要就是訂定價格，而外銷的話價格比較保障，這都是細節眉角。

今天座談會，吸引2、300人參加，前立委翁重鈞、吳育仁、嘉義縣山區立委參選人許能通等均出席，席間提問包括要求管制農產品進口，以免影響農產品價格；由政府主導成立各種農產品加工，避免盛產期價跌；柳丁往往每台斤只有11丶12元，應該加強行銷，拉抬至每台斤15元；中客不來，觀光產業拉警報，應該想辦法解決；水果的出路要未雨綢繆，保障農民權益等。

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