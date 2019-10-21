立委籲寬容外配親屬來台延長看護 外交部：人道考量從優協助

2019-10-21 16:59

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨立委林麗蟬今為外籍配偶陳情，一名已入籍的新移民需母親幫忙照顧臥病的丈夫，母親卻只能待2個月就必須要離境再入境。外交部今天表示，將請陳情人檢具相關證明文件，基於人道考量從優給予協助。

林麗蟬今在立法院與已入籍的邱姓新移民、台灣兩岸文化發展交流協會理事長劉茜共同召開記者會。

林麗蟬說，邱姓新移民因丈夫腦積水需照顧，邱女的母親來台幫忙，卻只能待2個月就必須要離境再入境。林麗蟬批評外交部沒考量人道，也造成新移民經濟負擔，建議外交部應研擬相關配套措施，給予寬容的停留簽證，不要罔顧新住民家庭權利。

外交部今天對此說明，依據我國簽證法規及作業規定，外籍人士持停留簽證入境我國，若因罹患重病、遭遇天災或其他不可抗力事故，或有其他正當理由者，得提出證明向外交部領務局申請改辦適當停留期限的簽證。

針對此個案，外交部表示，如果確實屬於臨時、突發性的重大事故，領務局將請陳情人檢具相關證明文件，基於人道考量，從優給予協助。

外交部另補充說明，依據領務局現行公告，外配親屬以探親事由申請簽證來台，除少數簽證高風險國家外，並無親等的限制。領務局今年5月回應林麗蟬委員的內容，是針對少數簽證高風險國家的說明，而外配主要國籍在東南亞國家，這些國家親屬來台探親並無親等限制，外交部特此釐清。

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