李文輝訪柯 北市府：經陸委會審核、不接受採訪、不談政治

2019-10-21 13:00

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中國上海市台辦主任李文輝今拜訪台北市長柯文哲，市府發言人周台竹會後轉述交談內容，指集中在文化交流跟城市經貿往來兩個重點，進行廣泛交流。針對獨派團體質疑為何不公開？周台竹則是強調相關行程經過陸委會審核，不會接受媒體採訪，也不會觸碰政治議題。

李文輝今天上午11時30分左右抵達北市府，以不公開方式和柯文哲會面約30分鐘。獨派團體「台灣國」在李一行抵達前，於市府大門前抗議，高舉「柯文哲密會李文輝，難道是報告戰績」，並喊「柯文哲，不要當中共同路人」口號。

周台竹表示，李文輝隨上海愛樂樂團來台進行藝文交流，今天的基調就是禮貌性的拜會，事實上交響樂的交流，始於2010年由當時的上海市長韓正率交響樂團來台，與台北市立交響樂團合作演出。

周台竹提到，上海交響樂團團長於會中提出邀請，明年9月、10月將分別在上海舉辦國樂表演、國際藝術節等活動，希望台灣相關的樂團能共襄盛舉。

媒體詢問是否有談及其他議題？周台竹強調，今天很多人在場，裡面大概有將近30人，談的題目真的主要集中在禮貌性拜會，聚焦文化交流，還有台北跟上海之間的經貿關係。

由於柯文哲今早受訪開玩笑說「會叫他們把錢花完再回去」，對此，周台竹尷尬笑了一聲後僅說，上海愛樂的團員都不是第一次來台北，如果來台北看到很喜歡的東西，會不停的再來。

針對獨派團體「台灣國」質疑為何不公開？周台竹說，兩岸關係，尤其兩岸互動部分，是非常敏感的，這次上海方來訪，相關的程序都要經過陸委會審核，陸委會的規定是非常清楚，他們國台辦的人在台灣是不會接受媒體訪問，也不會碰政治議題。（13:33更新）

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