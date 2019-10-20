堅守司法主權！法務部：政治凌駕司法的是香港政府！

2019-10-20 20:04

〔記者張文川／台北報導〕香港女子命案兇嫌陳同佳表達願赴台灣投案，香港政府稱樂意協助，陸委會則強調港府要把完整罪證交給我方，才會允許陳同佳入境；司法管轄權爭議再起；法務部今傍晚表示，台灣堅守司法主權，真正政治凌駕司法的是香港！

法務部指出，我方在本案自始至終態度一致，全力尋求台、港司法合作，追求實現個案正義；法務部也澄清，從未在任何場合、或以新聞稿對外表示放棄本案的司法管轄權，全案現仍由士林地檢署積極偵辦中。

法務部表示，台灣作為法治國家，堅守司法主權，一切程序都依法處理，絕不推卸偵辦的責任，然而，港方對於我方協請司法互助，始終置之不理，本案加害者、被害者都是香港居民，且預謀犯罪地也在香港，港方應有司法管轄權，因此，我方才呼籲港方續押犯嫌、追訴殺人罪責，我方也願協助提供在台證據。

法務部強調，這正是基於我方司法主權的地位，竭力幫助受害者討回公道的具體作為，沒有任何政治考量，但香港方面突然操弄犯嫌到台灣投案，且不透過正式司法互助的管道回應，「真正以政治凌駕司法者，應是香港政府，其理不言可諭！」

法務部並重申，香港方面應努力實現被害人及其家屬的個案正義，勿迴避就地訴追犯罪，或在對等、尊嚴及互惠的基礎上進行司法互助。

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