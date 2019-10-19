怒！國民黨開鍘理由曝光 鄭佩芬揚言提告：這些咖不認識我

2019-10-19 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人鄭佩芬與草協聯盟發起人李正皓，近日遭國民黨開除黨籍，原先表示不在乎、與有榮焉的鄭佩芬，事後得知考紀會開除她的理由後，「真的很生氣」，還說她要去告國民黨，並要求道歉。

國民黨指出，黨內「草協聯盟」發起人李正皓，多次在媒體公開質疑韓國瑜選舉策略，經新北市黨部建議開除黨籍，暫予「留校察看」，仍繼續造謠汙衊韓及黨內立委參選同志，因此決定開除黨籍。另指鄭佩芬長年以黨內高層人士自居，卻持續汙衊黨，近日還以不實的「換連3.0」詆毀國民黨及多位黨內同志。

對此，鄭佩芬18日在政論節目《突發琪想》上表示，她原先表示「與有榮焉」，是因為不知道國民黨考紀會用什麼理由去開鍘她，提到「長年以黨內高層人士自居」這句話讓她很不滿「真的很生氣」，要去告國民黨並要求道歉，但不要恢復黨籍，「我這些年來做的工作，黨的職位對我一點幫助都沒有」，也強調自己只有對外說是資深國民黨員。

鄭佩芬還拿出不曾給家人或外人看過的「獎狀」，指出這些獎狀都是過往幫忙輔選的證明，有組發會委員、組發會副主任委員等重要頭銜，對於被指「長年以黨內高層人士自居」相當不以為然。

鄭佩芬不滿地說，國民黨考紀會這些咖根本不認識她，「我在做這些（輔選工作）的時候他們在哪裡？我很好奇」。鄭更嗆，她根本不在乎國民黨是否變成「國瑜黨」，因為她現在不要做國民黨員了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法