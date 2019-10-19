國際刑警組織大會未獲邀 我友邦6發言11致函力挺

2019-10-19 17:42

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際刑警組織（INTERPOL）大會18日閉幕。台灣再度未能與會，但11友邦為我致函INTERPOL主席、6友邦在大會中發言挺台。中國代表則再次謊稱「台灣是中國領土的一部分，無權取得觀察員地位」，外交部今天嚴正駁斥，譴責中方惡劣、刻意誤導國際視聽，並重申「台灣不是中華人民共和國的一部分，台灣不受中國政府的管轄」。

INTERPOL第88屆大會18日閉幕，台灣今年雖未能與會，但在會議尚未開始前就陸續獲得國際友人發聲支持。在大會中，今年則有貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭和聖克里斯多福及尼維斯等6個友邦的與會代表為台灣發言，呼籲為確保全球執法無漏洞，應將台灣納入INTERPOL。

外交部發言人歐江安今天表示，這是台灣自1984年被迫退出後，首次在大會中出現如此強勁的友我聲音，將能有效增進INTERPOL社群瞭解及正視台灣所遭受的不公平待遇。

中國代表也再次在會中提出謬論，老調重彈稱「台灣是中國領土的一部分，無權取得觀察員地位，台灣向INTERPOL提出的通聯請求，皆可透過北京中央局直接溝通」。歐江安昨嚴正駁斥相關說法，並譴責中方惡劣、刻意誤導國際視聽。

歐江安並重申，「台灣不是中華人民共和國的一部分，台灣不受中國政府的管轄」是不爭的事實，只有經民主程序選出的台灣政府才能在國際間代表台灣2300萬人民，台灣參與INTERPOL的相關安排，「中國無權、也沒有立場過問或介入」。

除了大會發言外，貝里斯、史瓦帝尼、瓜地馬拉、海地、宏都拉斯、馬紹爾群島、巴拉圭、諾魯、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞及聖文森等11友邦為我致函INTERPOL主席金鍾陽，促請邀我以觀察員身分與會。另貝里斯、瓜地馬拉、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯、克里斯多福及尼維斯與聖露西亞等8國警政高層則透過短片表達支持。

此外，美國國務院及美國在台協會（AIT）都曾數次表達支持台灣參與INTERPOL，此外，美日英德澳等5個理念相近國家，也透過駐台機構明確表達支持立場，其中美德更嚴正指出，執法政治化只會助長犯罪。

來自各國國會的支持力道亦相當強勁，至會議結束，總計有14國、超過140位各國議員表達支持，例如美國47位跨黨派眾議員聯名致函司法部長及國務卿，要求行政部門具體協助台灣參與INTERPOL；英國、智利、德國、宏都拉斯、匈牙利、義大利、日本、韓國、馬紹爾群島、墨西哥、荷蘭、西班牙及土耳其的國會議員，則以致函、通過決議或公聲明等方式表達支持。

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