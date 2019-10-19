神邏輯！法務部籲港方續押嫌犯追訴殺人罪 中共黨媒竟批我卸責

2019-10-19 13:53

〔記者吳政峰／台北報導〕港男陳同佳去年2月來台殺害有孕在身的女友潘曉穎，潛逃回港，被依洗黑錢罪判刑29月，縮刑後將於近日出獄，還表明要來台灣投案，我方則呼籲港府應以殺人罪繼續羈押，未料中共黨媒環球網竟神邏輯批台灣「卸責」，讓平日低調的法務部也吞不下去，19日反轟中媒「顛倒是非」、「喪失新聞道德」，捍衛名譽。

事實上，港女命案發生後，我方二度向香港請求司法互助、一次請求移交人犯，均遭港府已讀不回，我方見其態度消極，則表明台灣亦可提供香港相關犯罪證據，供其偵辦殺人罪，惟林鄭政府視而不見，還把手伸向「逃犯條例」，試圖訂定可把港人或外國人移交給中國的「送中條例」。

法務部日前得知陳同佳即將縮刑出獄，趕緊公開呼籲港府應以殺人罪續押，以維護公平正義，沒想到中媒竟然神邏輯歪樓，批台灣「此次表態是一種巧妙的卸責行為，不動聲色、故作姿態」、「案件畢竟是在台灣發生，為防止無法向民眾正常交代，只能搶先把責任推卸掉，減輕法律和道義責任」。

港男跑來台灣殺人，台灣已是受害者，中媒還模糊焦點，讓法務部很不滿，19日發表聲明，嚴詞譴責中媒顛倒是非，罔顧犯罪訴追者是港方，汙衊我國政府，以排山倒海的錯誤報導，淹沒事實及飾卸港方責任，喪失新聞道德，顯不足取，呼籲中媒勿再文過飾非，罔顧司法人權。

法務部指出，殺人屬於萬國公罪，港方應續押追訴，且港方手中掌握我方許多沒有的證據，為了實現正義，台灣願意在公平、互惠、平等、尊嚴的基礎上，提供香港我方所蒐集到的證據，協助犯罪偵查；法務部強調，台灣嚴懲犯罪的立場絕不動搖，若港府再次漠視我方呼籲，顯見已放棄司法主權，非我方不願偵辦。

法務部解釋，我方從未推卸責任，港女命案仍由士林地檢署偵辦中，但是至今香港從未提供我方本案的在港證據，港府一再以消極態度面對，甚至漠視應以殺人罪追訴的執法立場，除了造成被害人家屬二度傷害外，也讓司法正義難以伸張，再度呼籲港方應正視陳同佳的殺人罪追訴，切勿迴避責任。

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