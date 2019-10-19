向全球表達台灣人意志！ 蔡英文籲全民出來投票

2019-10-19 13:35

〔記者李欣芳／台北報導〕競選連任的蔡英文總統今天出席「2020蔡英文總統連任全國電器業界後援會成立大會」，她致詞表示，2020選舉很重要，在民主國家的選舉，選的不只是候選人，最重要的是，很多民主國家透過選舉，表達人民的集體意志，所以拜託大家把可投出來的票都投出來，無論是投票率或得票率都開得高、開得漂亮，向全世界表達台灣人的意志、價值與選擇！

蔡英文說，這次選舉大家都要去投票，把票投到最高，展現台灣人最大的聲音，「我們的目標是總統勝選，國會過半，大家有沒有信心？」現場爆滿成員高喊「有！」

2020蔡英文總統連任全國電器業界後援會今天上午在台大醫院國際會議中心舉行成立大會，蔡英文到場時，受到現場約1300人熱情歡迎，高喊「總統好！」

蔡英文致詞表示，有句話說：「起厝起一半，師傅不能換」，這個師傅有總統府的師傅、立法院的師傅，也有在行政院整體的團隊，現在的行政團隊與執政黨的立法團隊，都是經驗最成熟，也是效率最好的時候，而且解決問題的速度非常快，這樣的執政團隊希望能夠多支持，「再給我們四年好不好？」

蔡英文呼籲，明年選舉要向全世界表達台灣人的意志、價值與選擇，希望選舉結束後，全球媒體有個大標題說台灣人的選擇是什麼，這是我們透過民主選舉集結社會最大聲量，向國際社會表達我們的意志。

她說，選舉剩餘不到90天，每一天都是關鍵，要拜託大家一起來守台灣，一起讓台灣民主更優質，讓世世代代的台灣人都有優質民主與自由生活的方式，這次選舉大家都要去投票，把票投到最高，展現台灣人最大的聲音！

另外，蔡英文說，這次選舉，她並不想到看到社會因選舉而分裂，我們要進行團結的選舉，要集結這個社會最大的力量與我們在一起，所以無論是台灣派、中華民國台灣派、中華民國台灣派，都把他們找回來，一起集結成台灣的最大派，讓我們民主選舉可以是團結的過程，讓全世界看到台灣人為了守護主權，堅持民主自由，不但有決心，而且團結。

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