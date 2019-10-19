又酸軍購案 柯文哲：搞互動教學吸引中國小孩就是反統戰

2019-10-19 11:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲先前對軍購案有諸多批評，柯今日受邀出席「教育創新X官民協力有解嗎？」論壇又大酸軍購案，認為教育可以視為國防工業，「撥100億作互動教學，讓全中國小孩都上『均一平台』，這就是反統戰」；柯還說教育是國家軟實力，他寧願挪用軍機採購案費用，一兆預算、抽一成就有一千億，搞互動式網路，這個比國防威力還大。

「教育創新X官民協力有解嗎？」永續發展論壇由均一平台教育基金會、為台灣而教教育基金會、逆轉聯盟共同發起，邀請行政院政務委員唐鳳與柯文哲同台對話，探討如何以官民協力達到教育創新的目的。

柯文哲分享北市府推動校園智慧化、酷課雲政策的內容，柯表示，教育本來是社會階層流動的工具，中國社會兩千年科舉制度用來維持政局穩定，不管多窮只要好好念書就能翻身，卻沒想到網路興起，因為經濟或某種原因無法使用網路，就會失去競爭力，沒有網路就沒辦法翻身。

柯提到，市府編列16億元預算，在236所學校布建高速光纖網路，每間教室皆建置有線與無線的WIFI，明年9月國小3年級以上每生一載具，老師可從黑板前走入學生中，帶來多元的數位學習；軟體則是酷課雲，一開始北市自己做，接著跨縣市合作，將資源與全國共享。

他認為，，隨著網路盛行，沒有使用網路的人將成為社會邊緣人，也會使貧窮世襲；柯話鋒一轉說，他發現教育可以視為國防工業，「撥100億作互動教學，全中國小孩都上我們均一平台，就是反統戰」。

柯還說，教育很龐大，中國以外講中文人口有6千萬，包含台灣2300萬人、其次印尼1千萬人、馬來西亞600萬加上新加坡不到500萬人，教育是國家軟實力，中央一兆國防預算，他寧願挪用、抽一成就有一千億，拍成互動式網路，推廣到全世界用中文的地方，「這個國防威力比那個還大」，是國家軟實力的展現，有辦法的話列為國家計劃，視為國防工業來建設。

唐鳳則說，「酷課雲」最好的優點是拋棄一部分智財權，讓外縣市自由存取，教材混搭，台北的教材、教法在外縣市不合拍時，可以融合在地元素；這項開放原始碼的運動和觀念，與Google理念相同，不只省錢，還可演進，帶動教育現場創新，互動共好，不管做什麼修改，分享到社群，花50到100億，創造上千億效果。

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