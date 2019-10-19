李正皓上節目狂轟國民黨、韓國瑜 謝震武驚：難怪被開除！

2019-10-19 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨日前決議，開除多次公開質疑黨內總統參選人韓國瑜的「草協聯盟」發起人李正皓。對此，李正皓18日上節目上砲火全開，不僅轟爆國民黨「活在精神勝利法氛圍中」、更嗆韓國瑜「比一個名嘴的專業度都還不如」，讓主持人謝震武驚訝大喊「李正皓，難怪你會被開除」！

李正皓18日在政論節目「新聞面對面」 上，批評國民黨不應該做這種事情（開除他黨籍），如果失去了年輕的聲音，永遠就只會停留在今天。李正皓指出，他最不能接受的是國民黨開除他的原因是「不實言論」與「造謠汙衊」，他認為「韓國瑜民調落後、選舉到現在像無頭蒼蠅等都是事實」！

李正皓認為，現在國民黨陷入一種活在「精神勝利法」的集體氛圍中。現在韓粉相信的是「桃園孫先生的民調」等「這些在正常人眼裡看起來很荒謬的東西」。他指出，黨內聽不下去正常人的聲音，「因為講出去會讓自己覺得不是正常人，所以他不斷的把正常人往外趕，這樣他們就可以繼續集體催眠、阿Q勝利法」。

李正皓表示，韓國瑜現在剩下80幾天，每天都要做對事才有可能贏。舉「一例一休」為例，過去若國民黨要打這種議題，過去SOP會召開記者會、串連勞團呼應，並同時提出勞工政策白皮書。李正皓狂轟韓國瑜「你這三個沒有做出來，你怎麼敢正面挑戰現任總統」，「比在政論節目上面還不專業，比一個名嘴的專業度都還不如，那怎麼可能信任你在國政上做得好」！

李正皓也說，剩下80幾天的時間一天天在過去，不過韓國瑜對於總統蔡英文的攻擊力道，「根本就是拿綠豆往蔡英文身上丟而已，根本不會流血」！這樣一番說法，也讓主持人謝震武高喊「李正皓，難怪你會被開除」！

最後，李正皓表示，他的父親、爺爺都是國民黨黨員，「我其實沒想過國民黨會走到今天這一步」，他坦承在過去是國民黨中很叛逆的人，但黨內的前輩都告訴他，「國民黨要走下去，是需要不同的聲音的」。李正皓說，寧願相信現在的國民黨，不是以前他相信的國民黨，所以才開除他。「不管結果如何，我都不會離開藍營的光譜，會繼續在這個光譜裡面努力跟打拚」。

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