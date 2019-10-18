苗栗韓粉造勢大會 地方藍營人士苦等不到李佳芬

2019-10-18 20:51

〔記者彭健禮／苗栗報導〕由韓粉發起的「庶民起義」挺國民黨提名總統參選人韓國瑜造勢活動，今天下午在苗栗登場，韓妻李佳芬原訂出席，地方藍營號召黨籍人士參與力挺，李佳芬卻因行程滿檔沒現身，來賓苦等多時後，陸續離開。

活動於今天下午2點在苗栗市貓裏喵公園旁草坪展開，傍晚後支持者陸續進場，手持國旗，隨著台上主持人、宣講人高喊「凍蒜！加油！」

這場活動，藍營十分捧場，從苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、陳超明到前縣長劉政鴻、前台北縣長周錫瑋都先後出席，縣議長鍾東錦更率黨籍16縣議員站台。眾人幫韓國瑜拉抬氣勢，也黨提名爭取連任立委的徐志榮、陳超明助選。

而活動前宣傳李佳芬將出席與韓粉相見歡，但原訂晚間6點現身，卻一延再延，出席來賓也因各有行程，陸續離開。不少人坦言，他也不知道李佳芬何時會到？徐志榮說，他與黨部人員向主辦單位詢問，但主辦單位對於李佳芬的行程安排都保密到家、未透露。

活動直到晚間近8點，李佳芬才透過手機視訊，與現場韓粉互動。李佳芬說，她與韓國瑜分頭跑行程，但因行程滿檔無法到場與大家碰面，感到抱歉，但她相信大家的心是緊密在一起，感謝大家的熱情支持。

主辦單位宣稱，今晚活動現場湧入2萬多人參與，不過，主辦單位自己在會場擺放的6000張塑膠椅，並未坐滿，且尚有不少空位。

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