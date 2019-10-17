只是晚到！ 韓競辦發言人上節目怒喊：李佳芬哪有遲到

2019-10-17 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨10日在台北自辦國慶大會，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義與國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬都受邀出席，但李佳芬卻因故遲到近1小時。對此，繼韓國瑜競選總部北辦主任鄭世維先前說，「不是遲到，是Delay」，韓競辦發言人葉元之16日又在節目上大喊，「李佳芬哪有遲到」！

葉元之16日在政論節目「新聞面對面」表示，韓國瑜民調一直往下掉的原因，是因為民進黨一直採取一種人身攻擊的打法，「把你講成遲刻魔」，不過馬上被在場來賓，立委賴瑞隆指正，「那不是民進黨說的，不要老是亂扣帽子」；葉元之則回應，「你們就一直在攻這一點」！

葉元之說，希望能回到國政的討論，像是遲到這件事情，就是被大家一直扣帽子。「扣完韓國瑜後扣李佳芬，李佳芬哪有遲到」！講到此處，在場來賓公民教師黃益中忍不住笑了出來，主持人謝震武也滿臉疑惑地問「那天沒有遲到」？

葉元之解釋，那天李佳芬有跟主辦單位講好，就是差不多2點到3點半中間會到，「當然她很想趕著去跟馬英九同框，可是因為高雄行程有延誤，又沒有趕到前一班的高鐵，所以就晚到了，沒有同框到」。對此，黃益中忍不住打斷說，晚到「那就是遲到」。葉元之則解釋，是「遲到跟馬總統同框，可是並沒有說『我是幾點要到』」！

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