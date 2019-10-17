國際刑警組織排除台灣 美德砲轟：執法政治化只會助長犯罪

2019-10-17 17:50

首次上稿 17:11

更新時間 17:50（新增澳洲聲明）

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際刑警組織（INTERPOL）正舉行第88屆大會，美國、德國和澳洲今天紛紛發聲支持台灣參與。美國與德國表示，台灣出於純粹的政治因素，再次無法參與大會，也無法取得預防全球犯罪和恐怖主義的資源，兩國更重砲批評，「將執法政治化，只會助長犯罪」。

INTERPOL正在智利舉行年會。我國於2016年重啟推動參與INTERPOL，曾由刑事局長三度致函，前兩年遭到「請聯絡北京中央局」的嚴厲回絕，今年則從1月即致函表達盼參與訴求，但未獲得正式回覆，再次無從參與。

美國在台協會（AIT）與德國在台協會今天前後發表近乎完全相同的聲明挺台。聲明指出，世界各國正在智利齊聚一堂，共同討論執法合作，但台灣「出於純粹的政治因素仍被排除在外」，無法取得能夠預防全球犯罪和恐怖主義的資源，也無法做出貢獻。

德國對此表達「非常遺憾」；AIT則肯定台灣是美國及世界許多其他國家的優秀執法夥伴，美國與德國並異口同聲批評，「將執法政治化只會助長犯罪」。

澳洲辦事處今天傍晚也發表聲明，表示歡迎台灣對全球執法的貢獻，也認同打擊跨國犯罪需要與全球所有執法積極會員的合作。

國際挺台參與國際力道越來越強，在大會前夕，累計已有美國、英國、義大利等12國、多達130多位議員的具名支持；馬紹爾、諾魯、吐瓦魯、帛琉、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯與瓜地馬拉等8個友邦的警政高層串聯發聲；AIT處長酈英傑早於4月強調，美國支持台灣的國際參與，包括WHO、INTERPOL與ICAO等國際組織；日本台灣交流協會15日也分享外交部製作的聲援影片表達支持。

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