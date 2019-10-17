推「北市境內月票」800元吃到飽？柯文哲：會評估

2019-10-17 14:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北捷運不堪本業長期虧損，有意取消現有電子票證8折優惠，但因現行1280捷運「吃到飽」月票，其中搭乘比例是新北市民六成、台北市民四成、距離愈遠愈有利。台北市議員陳重文上午在市長專案報告時建議，可以比照1280的概念，推出800元的北市境內月票。

對此，柯文哲答詢表示，要進行評估；北市交通局長陳學台也說，會評估可行性。

陳重文指出，8折優惠取消，衝擊最大的是台北市民，市長自己嗡嗡嗡很節省，但不能取消市民8折小確幸，成為省錢的方法。柯文哲點頭表示認同，會處理。

陳重文說，對於捷運取消8折優惠後，他算過1年可多出約17億元，和捷運公司本業一年虧損13億加加減減後，還有多4億元，建議推動北市境內悠遊卡800元吃到飽，且要比照1280月票，都有捷運公車轉乘、Youbike等相關優惠，不只恢復小確幸，大眾也會搭稱大眾交通工具。

柯文哲回應，國外有類似的優惠，按照區域跟範圍定價，市府內部有在考慮，目前都是由副秘書長陳志銘擔任PM列管，會研議可行性。

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