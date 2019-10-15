新北市議員放話拿回興建主導權 柯P酸：民生汐止線會變成盲腸

2019-10-15 10:45

〔記者沈佩瑤／台北報導〕捷運民生汐止線延宕多年，但台北市長柯文哲昨在議場答詢，卻稱要以環狀線優先，民生汐止線則是「等我有空」。對此，新北市長侯友宜仍溫情喊話，「期盼雙北市府共同努力」，汐止區不分黨派的市議員則都痛批柯文哲根本瞧不起新北市民，要求侯友宜硬起來，爭取興建的主導權；柯文哲今天受訪表示，民生汐止線最大問題，是跟文湖線、東湖線距離太遠，相隔200多公尺，所以除非做那一段，不然跟目前的捷運線沒有交叉，效果會很差，會變成盲腸。

他強調自己在議會講得很清楚了，重要的是基隆河谷交通整合計畫，因為現在計畫太多了，包括基隆輕軌、台鐵優化、汐止民生線，甚至人家說板南線要不要東延到汐止去，還有北移直鐵、高鐵要到宜蘭，計畫太多了，剛隨便念就已經超過一隻手的手指了，不可能每個都做，所以交通部還是要出來做整合計畫，到底哪一個優先。

柯文哲表示，對他來講，環狀線第一優先，政策很清楚，現在萬大線跟東延線已經上線在做了，這是北市府的政策，至於汐止民生線，「你要講清楚啊，到底那些交通整合計畫是怎樣？」因為像環狀線我們講得出怎麼做、場站怎麼設計，能講出道理，可是汐止民生線講不出來啊。

他還指出，還有一個，松山機場到底要不要移動？松山機場只要一遷掉，汐止民生線路線一定會改變。

聽到新北市議員放話說要新北市府拿回主導權，自己來蓋？柯文哲直言，他可以去蓋啊，蓋完那段，到台北市，沒有跟任何一條捷運線連接，那條就變成盲腸了，就是這樣啊。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法