NBA風暴看出中國醜態！范世平：從上到下都在騙

2019-10-16 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期引爆「NBA」風暴，台師大政研所教授范世平認為，中國先是停止轉播，由外交部出面要求體察中國民意，接著在上海舉辦的NBA球賽均高朋滿座，球賽也恢復轉播，由此可看出中國對美「前倨後恭」，「愛國主義只是說說」，從上到下都在騙。

范世平今（16）日在臉書指出，NBA旗下的休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）在推特發表支持香港的言論，8日起中國《央視》、「騰訊」等平台相繼宣布停止轉播NBA「季前賽」，外交部發言人耿爽更表明「不了解中國的民意，這是行不通的」。

范世平說，中國官方必須跟著這波愛國主義表態，但在上海舉辦的2場NBA「季前賽」，就算場外有中國民眾高呼不要進場，卻還是全部爆棚，耿爽事後更改口稱「中方會秉持包容開放心態，歡迎外國機構和人士來華交流與合作」，「騰訊」的NBA直播也悄悄恢復。

范世平解釋，NBA在7月底才與「騰訊」簽下新的轉播合約，簽約金是15億美元（約台幣459億元），是前一次授權金的3倍，「騰訊」承受不起鉅額損失，這起事件讓全球目睹到中國對美國「前倨後恭的醜態」，而中共「果然是務實的，是唯物主義者，愛國主義只是說說而已，大家不要太認真；由此也可看出中國社會從上到下的虛偽與欺騙。」。

范世平臉書全文

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