好克難！張哲揚進駐民眾黨部 笑稱「柯P都沒辦公室」

2019-10-16 16:28

〔記者林家宇／台北報導〕台北市政府前秘書長張哲揚今早卸下公職後，無縫接軌轉任台灣民眾黨秘書長，並在市府顧問蔡壁如陪同下熟悉黨部環境。張哲揚說，自己的任務，就是處理黨內大小庶務和做好後勤，讓選舉選得上，黨主席也做得愉快。

8月6日成立的民眾黨，黨部鄰近東區商圈，坐落在忠孝東路四段上的一棟商務大樓中，硬體尚未完全到位，與市府成熟的工作環境有很大的不同，讓張哲揚打趣地說，好像是柯文哲開了一間新公司讓他玩。

進入秘書長辦公室，目前僅擺放了一張辦公桌，上頭的名牌還是使用市府舊名牌，張哲揚笑說，「名牌原本要拿去回收的，但一樣都是秘書長又有燙金，就直接拿來用。」

值得一提的是，由於空間有限，就連黨主席柯文哲都沒有自己的辦公室，張哲揚形容，市府祕書長的辦公室，可能就跟整個黨辦公室一樣大，不過，自己也不是個喜歡待在辦公室的人，影響不大，但「主席沒辦公室，也不成敬意，想說明年再找一個較大的辦公室。」

談及自己未來在民眾黨扮演的角色，張哲揚說，市政府秘書長是當管家婆，黨秘書長大同小異把庶務和後勤做好，讓選舉選得上，主席也做得很愉快。至於民眾黨第三波立委名單，張哲揚說，目前還在獵人頭和徵選階段，尚無法提出確切的時程，但一定會在中選會登記截止前完成。

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