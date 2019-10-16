郭柯20日是否再同台？ 柯P︰看郭董方不方便 方便就互相幫忙

2019-10-16 12:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民眾黨預計20號在高雄公布第二波區域立委名單，外界關注屆時郭柯兩人是否再度同台。身兼黨主席的台北市長柯文哲今早受訪表示，看郭董時間方不方便啊！自己當天下午還要去台南簽書會，這是一、兩個月就安排的行程，有時候大家行程都固定了，時間方便就互相幫忙。

對於外界解讀柯文哲此舉是趁韓國瑜「放韓假」到高雄踩場，柯文哲直呼「政治沒有那麼嚴重啦！」他並解釋是因為第一波在台北宣布，總不能永遠台北看天下，所以就去高雄，「這只是一個很簡單的想法，你們就會陰謀論，想來想去。」

此外，第二波區域立委名單昨曝光，媒體提問其中不乏多位從藍綠中叛出來的，外界解讀是報復者聯盟？柯表示，作為一個新興政黨，台灣過去就是藍綠，兩個大的板塊，除非真的找那個20幾歲剛畢業的，不然不是有藍的背景，或是有綠的背景，這沒有辦法。

柯坦言理想是自己練兵，找年輕的、比較有理想性的，當然沒有辦法百分之百，但有個理想也是好的。

他強調自己這次選戰主軸講得很清楚，不是藍綠，「我們叫國家治理」，不要老跟他講統獨，他就會開始問行政效率、財政紀錄和KPI，以及處理事情是不是務實，「這才是我們要開始去盯的」。

「如果一個前瞻計畫的執行率只有20幾％，就不要講什麼統獨了」，柯文哲重申，他每次都講說我們要的是明治維新，不是義和團，就像在100年前同樣面對西方列強的挑戰，看看是要用義和團還是明治維新的方式解決，這才是台灣目前要思考的。

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