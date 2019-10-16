放韓假》柯P酸韓：蠟燭兩頭燒真慘 替高雄捏把冷汗

2019-10-16 11:49

〔記者沈佩瑤／台北報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天正式請假3個月投入選戰，國民黨藍營市議員呼籲總統蔡英文也依法請假競選連任，不要再濫用國家資源行政資源。對此，台北市長柯文哲今受訪語酸笑說，「韓市長要放假我是很羨慕啦，呵呵呵，我每天7點半要坐在這開會，不過一天24小時，他蠟燭兩頭燒真慘，但老實講，真的替高雄捏把冷汗，大概這3個月就停擺了。」

柯文哲上午主持市府秘書長交接典禮後受訪，談到韓國瑜「放韓假」被罵翻，但包括2000年的呂秀蓮、2016年的朱立倫，也都是用同樣請假模式，媒體提問是否應用同樣標準？柯文哲表示朱立倫當時是第二任，且他也不是很想選，還搞到換柱，這都不是正常國家該有的現象，這樣也就算了，怎麼還越來越不正常。

柯坦言自己到最後都還在猶豫不決要不要選總統，他知道草包、菜包，讓整個知識界、產業界都很焦慮，但你看看，果菜市場140億元，流標兩次，只要他去選總統，保證就game over了；還有像是南門市場年底要開工，如果他沒有坐在這（只台北市政府）盯著，還有沒有辦法開工，以及環南市場搬遷影響後續二期工程，那種幾十億的工程，只要一delay就都是錢，「所以有時候市政喔，還是責任。」

他也知道一天只有24小時，「所以我都替高雄擔心，哇，高雄現在是要怎麼辦？」當然外界會說有副市長，「那以後都不要選市長好了」，所以這不是正常國家該有現象，只是都已經到這裡了，只好走完。

面對媒體追問蔡英文是否也應請假，柯文哲沒有正面回應，只說「這應該是她自己去決定」，但他意有所指提到自己去年競選連任，直到最後法定的15天才真的請假投入選舉，差點選到掛掉，事後想想覺得自己太托大了，選舉還是一個專業，是一個過程，需要時間，所以他可以理解韓國瑜請假，「只是說，不需要走到這一步，一開始第一步走錯，後面沒有辦法，只好請假。」

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