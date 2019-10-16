韓國瑜請假選總統 黃國昌：犯2015朱立倫的錯

2019-10-16 11:57

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜今起請假3個月，投入明年總統大選；曾公開反對帶職參選的時代力量立委黃國昌上午受訪表示，這不是政治人物應有的表現，和前新北市長朱立倫上屆犯的錯誤是一模一樣的，若沒辦法幻想政治人物有自知、自覺，根本之道就是透過法律規範，盼這會期能排審通過。

黃國昌指出，從去年縣市長選舉，他就曾公開開過記者會，認為在職務重疊情況下應該辭職，這是基本要求，但很不幸，這些基本倫理一直沒落實，反而變成不同政黨相互指責的狀況，直到今年才仿照美國法律推動修法，帶職參選應先辭去原本職務，希望統一適用標準，不要淪為政黨口水之戰，「我們會積極推動修法」。

針對韓國瑜，黃國昌說：「我必須非常沈痛地說，韓國瑜請假帶職參選對高雄市民不公平，去年高雄市民投票給你，是希望你忠實履行高雄市長職責，現在請假繼續領取薪資，不是政治人物應該有的表現」。

黃國昌表示，法律還沒規範前，只能看韓國瑜的自知與自覺，這和2015年朱立倫犯的錯誤是一模一樣的，如果沒辦法幻想政治人物的自知與自覺，根本解決之道就是透過法律規範，盼這會期儘快排審並通過，這個原則要建立起來，不是針對韓，而是一體適用原則來要求所有帶職參選的政治人物。

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