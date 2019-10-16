89億養老金恐排擠其他社福經費 監院請政院研議對策

2019-10-16 11:18

〔記者謝君臨／台北報導〕隨著台灣邁入高齡化社會，相關社福支出比例亦隨之提高。監察委員江綺雯、監察院副院長孫大川調查發現，各地方政府發放中央法定以外老人福利現金給付的支出日益加重，核發金額已從2011年的48億元，遽增至去年的89億元，恐排擠其他社會福利經費的運用，監察院促請行政院督促所屬研議解決對策。

監委表示，地方政府財政狀況普遍欠佳，每年仍持續發放重陽敬老禮金、老人慰助金等，行政院主計總處自2012年起，針對各地方政府編列「超過現行中央法定標準」等社福支出項目，均發函請地方檢討改進，並列為社福績效考核加重扣分項目，最終再依評分結果，增、減一般性社會福利補助款。

而後，因未有明顯改進成效，2016年起，主計總處再視地方擴增或改進情形，直接扣減或增加一般性補助款，但每年地方政府編列預算不減反增，實際核發金額從2011年的48.52億元，至去年已達到89.16億元，凸顯主計總處對地方的預警機制及加重扣減補助款的作法，無法有效發揮功能，待研議解決之道。

監委指出，隨老年人口數持續攀升，地方政府每年核發人數從2011年的286萬人次，逐年成長至去年的368萬人次，且觀察各縣市該項支出預算占社福支出的比率，去年占比最高者為金門縣45.07%，而後依序為新竹市41.84%、新竹縣18.97%、桃園市13.52%、彰化縣10.17%、嘉義市8.90%。

監委指出，衛福部對各地方政府執行社福事項的情形，雖有辦理績效考核，但僅就中央法定社福事項進行考評，至於各縣市的發放情形、有無排擠或影響其他社福經費支出與服務推動，均未納入考核。衛福部與主計總處已召開會議，決議後續將分別依業務面及財政面，就各自職權加強辦理考核，並互通查核結果。

監委也發現，彰化縣政府為降低敬老金對財政的衝擊，已調整降低給付額度，並納入排富機制，使該項支出占社福支出及老人福利經費的比率，從去年的9%及44%，大幅降為今年的4%及18%。可見透過調整發放資格及給付額度等，所產生的具體效果，衛福部及主計總處應引導地方檢討，並進行適切調整。

調查報告指出，在民意壓力下，目前僅彰化縣府於今年納入排富機制及降低給付額度，桃園市政府則允諾不再加碼，並將審酌檢討排富標準，其餘縣市尚無檢討改善的具體規劃與作法，並有地方建議由中央主管機關訂定統一標準及規範。行政院應督促所屬研議有效改善對策。

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