放韓假》綠議員給新綽號「韓1/4」 批韓展開「詐騙之旅」

2019-10-16 10:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天正式請假，展開總統大選行程，高雄市民進黨議員一早召開「市政請益沒做完，國政傾聽怎辦到？」記者會，砲轟韓國瑜的高雄市請益之旅只進行1/4、任期也不到1/4就要選總統，給他一個新綽號叫「韓1/4」，並批韓國瑜今天起是展開「詐騙之旅」。

議員黃文益批說，今天是高雄沒有市長的第一天，韓國瑜忘了一件事，他在請假前，跟高雄市民說要請益之旅，卻只到苓雅、林園、前鎮、左營、旗山、三民、岡山、鳳山區等8區，但高雄市還有其他的30個行政區，「難道30區居民不重要嗎？你居然放下他們，把他們當作是二等市民嗎？」

黃文益希望韓國瑜先拉回來，履行承諾把高雄市請益之旅完成。此外，韓國瑜傾聽之旅從屏東開始，屏東縣長潘孟安才是韓國瑜應該去傾聽的第一站，他是五星級的縣市首長，「不要該做的不做，只是想走馬看花。呼嚨選民。」

他批說，38區請益之旅，韓國瑜只做了8區，勉強只做了1/4，韓的任期4年，1年不到就選總統，所以他並不是做一半而已，他是1/4，以後就叫他「韓1/4」。

議員李喬如指出，韓國瑜去年底上任後，施政其實是在延續前朝的基礎而已，沒有自己的東西，她來自屏東，呼籲屏東鄉親不要被騙了。

議員陳致中指出，韓國瑜的8場請益之旅，不是傾聽民意，一半是選舉造勢之旅，現場的人都是喊凍蒜，「韓國瑜不只是韓1/4，而是韓1/8、韓1/16。」

議員林智鴻說，韓國瑜在高雄的請益之旅，是假請益、真造勢，去年騙了高雄，今年要從屏東騙起，要騙全台灣，他請國人睜大眼睛看清楚，接下來韓國瑜是怎麼進行「詐騙之旅」。

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