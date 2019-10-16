未通報家暴案釀殺夫悲劇 監院糾正新北市警局

2019-10-16 10:04

〔記者謝君臨／台北報導〕監察委員高鳳仙調查74歲老婦殺夫案，發現老婦不堪照顧病夫及自閉症長孫而罹患重度憂鬱，進而掐傷長孫，長孫逃至捷運站請站長報警，員警竟未依法登載工作紀錄簿、製作筆錄及通報，3日後老婦持榔頭殺死丈夫，監院糾正新北市政府警察局，並請台北市政府、衛生福利部、內政部警政署、內湖國中檢討改進。

高鳳仙表示，陳婦多年來照顧罹患疾病及洗腎的丈夫，及有學習障礙、自閉症的長孫，身心俱疲，罹患重度憂鬱症而不自知。去年10月15日，陳婦因長孫說要炸掉學校而一時失控，與長孫扭打，用手掐其脖子並抓傷臉，長孫跑到捷運蘆洲站報警，站長通報蘆洲分局三民派出所。

翌日長孫到校，老師見他臉上都是傷，載明於輔導紀錄並通報台北市家防中心。處理本案的三民派出所2名警員均知長孫遭毆打、臉上有明顯傷痕，為家暴案件，但2人到站處理時，未製作家暴案件現場報告表、未登載於員警工作紀錄簿及未製作筆錄，也未依相關法規通報社政機關。

事後，2員竟辯稱該事件屬為民服務案件、長孫身上無傷、不知是家暴事件，故無須製作筆錄及通報等，且三民派出所竟無當天報案紀錄，核有嚴重違失。

關於北市府檢討改進部分，高鳳仙指出，據內湖國中輔導紀錄，陳婦長期受長孫施暴，不敢通報。陳婦因長期照顧久病的丈夫及長孫，身心俱疲，罹患重度憂鬱症而不自知，因受不了壓力，去年先爆發與長孫扭打事件，而後用榔頭敲丈夫頭部致死，再打電話向警方自首：「我把阿公殺了，我受夠了，對不起」等語。

高鳳仙表示，北市府衛生局、社會局、教育局、警察局等相關單位，對陳婦及其丈夫、長孫間的家庭暴力、身體疾病、精神障礙、照護困難等問題，均未積極訪查、轉介、連結相關資源或適時提供有效協助，實有不當。北市府副秘書長薛春明於4月1日召集會議，對陳婦等案提出短、中、長期計畫的整合性服務。

高鳳仙說，陳婦長孫於2010年至2017年間，經鑑定為發展遲緩、注意力不足過動症、非語言學習障礙、疑似精神障礙、自閉症。北市府社會局及內湖國中應確實依北市府所提的計畫執行，對長孫提供更切實、有效的服務。

高鳳仙指出，本案陳婦及其家人多不願或不知求助，此類案件的報案率極低，致使政府相關機關難以提供協助，問題顯然相當嚴重。衛福部與警政署應針對此類問題，研擬有效對策，儘早發現高風險個案，適時給予有效的支持與協助。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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