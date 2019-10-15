巧合？韓國瑜稱不惜「粉身碎骨」 習近平也說了這4字

2019-10-15 17:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄市長韓國瑜今天宣布請假投入總統選戰，韓國瑜競選辦公室發出新聞稿強調，「韓國瑜一心熱愛中華民國，為了中華民國，不惜『粉身碎骨』」。巧合的是，中國領導人習近平最近也以「粉身碎骨」四字，來批評企圖分裂中國的下場，外媒解讀習近平的談話是「指向港台」。

根據中國官媒「新華社」報導，習近平13日在加德滿都同尼泊爾總理奧利會談，習近平強調，「任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨；任何支持分裂中國的外部勢力，只能被中國人民視為癡心妄想！」

外媒解析，習近平這番警告，正值2020年台灣總統大選之前、美台關係不斷出現升級苗頭之際。中國學者認為，這是中國領導人又一次嚴重警告台灣的獨立傾向。

陸委會日前即強調，中華民國作為主權國家迄今108年，並在台灣實踐民主體制、繁榮發展。中共當局必須認識國際現實，臺灣從來不是其共和國成立以來任何時刻的一部分。正告北京當局，我政府堅定捍衛中華民國主權與臺灣民主的決心絕不動搖，欺凌威逼台灣接受其主張將永不可能實現！

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