狂！韓粉穿「國旗裝」遊中國 網傻眼：這算花式自殺嗎？

2019-10-15 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選逼近，高雄市長韓國瑜今（15日）鬆口將暫別市政工作，請長假3個月，引起外界批評不斷。不過在諸多砲轟聲浪中，一位韓粉在挺韓社團分享他至中國長江三峽遊玩時，與團友「一起宣揚韓威」，更直接大穿國旗裝合影，令網友直呼「超帶種」！

近來傳出多名台灣人至中國「被消失」的緊張訊息，不過有一名韓粉網友在臉書社團「2020韓國瑜總統後援會（總會）」分享他至長江三峽旅遊，並與同行友人身穿「國旗裝」合影，一起「宣揚韓威」，並稱約好一起穿國旗裝搭機回國。

該照片被網友轉發至「批踢踢實業坊」八卦板，並問網友去中國玩，還是名勝景點，直接穿中華民國國旗拍照、大搖大擺「這算花式自殺嗎？」並直呼「這位韓粉超帶種」！

貼文吸引許多網友留言，有網友擔心表示「回台記得報聲平安」、「回不來幫QQ」、「不知道會不會有人舉報」，也有網友大呼「真的帶種」、「我跪了」，也網友感嘆「國旗變韓旗了」、「國旗被綁架了......」。另外，也有許多網友質疑照片真實性，「會不會是合成照？」、「拍完就脫了，10月誰敢穿這樣逛中國」。

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