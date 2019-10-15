韓國瑜失言惹議一卡車 他看不下去「幫上常識課」

2019-10-15 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近來引起諸多爭議話題，如在7日事前知會媒體，將在當晚帶隊擴大臨檢釣蝦場，8日又稱台灣無法加入「東協加N國」組織，會像北韓一樣被鎖住。對此，作家苦苓今（15日）大酸「韓國瑜學乖了不亂講話免得說謊，但還是嚴重缺乏常識」，怒轟韓國瑜沒常識！

苦苓列出韓國瑜近來引發的爭議話題，一一解析「幫韓國瑜上常識課」，他提到韓6點就通知媒體、10點半才大陣仗到釣蝦場臨檢。然而，警察臨檢應以「不公開」方式實施，才能達到查究不法的目的，提早公開臨檢消息，完全達不到改善治安的效果，反而變成帶著大批媒體參觀、作秀。

韓國瑜8日公開對台商講話，提及「20幾年前，密克羅尼西亞的女孩身上沒有穿上衣」，苦苓給出多家旅行業者說法，指出密克羅尼西亞20幾年前已經很進步，一般女孩都不會不穿上衣。只有在舉行慶典儀式時，才會以傳統服裝的方式裸露上身，這是他們的傳統文化，不應該遭到汙衊。

韓國瑜曾稱，台灣無法加入「東協加N國」組織，會像北韓一樣被鎖住。苦苓對此反駁，北韓有156個友邦，金正恩和中、美、俄國領導人數次公開見面，北韓只是遭到經濟制裁，根本沒有「鎖國」，且在馬英九2008年至2016年長達8年的執政期間，雖沒有「被鎖國」，但也未能成功加入「東協加N國」的組織。

另外，根據2019年全球競爭力報告，台灣排名第12，較去年上升1名，今年的玉山論壇除了美國副助卿和加拿大前總理外，印尼、印度、菲國等皆派重要官員參加，台灣哪有「被鎖住」？

韓國瑜指控總統蔡英文製造「亡國感」，苦苓反批，韓國瑜去香港進入中聯辦後，中國官方媒體就用這件事批評民進黨政府，不願面對港澳「一國兩制」的成功，並且將韓國瑜視為「見證」一國兩制成功的人。就是因為害怕變成香港失敗的「一國兩制」，台灣才會有愈來愈強的「亡國感」，而這個亡國感正是「一國兩制成功見證人」韓國瑜本人親手製造出來的！

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