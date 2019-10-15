戰鬥部隊辛苦 陸軍7兵種編現比低於8成

2019-10-15 12:12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部推動以志願役官兵為主的「募徵併行」兵制，預計明年達90％編現目標，並透過多項加給，提升戰鬥部隊官兵待遇及留營意願。不過，立法院預算中心就國防部明年度預算進行評估後發現，陸軍外島步兵部隊、機步部隊、砲兵部隊、裝騎部隊、戰車部隊、反甲部隊及火箭部隊等7種「第一類戰鬥部隊」編現比仍低於8成，盼國軍妥謀對策。

國防部回應表示，在政府大力支持、結合各項配套推動至今，戰鬥部隊編現已自2015年的59.1%增至83.29％。另，尚未達80％編現的少數主戰部隊，將採循序漸進配套完成，預計今年底可達標。未來持續依戰鬥部隊加給級距調整、優化服役環境及改善官兵生活設施提升戰力。

國軍「第一類戰鬥部隊」包含步兵、砲兵、裝甲兵與艦艇部隊等連級單位，任務繁重、艱辛，因此國軍去年底進一步調高「戰鬥部隊加給」，如在第一類戰鬥部隊服役年資滿6年以上者，每月加給自5000元提升至9000元。

預算中心報告則指出，國軍戰鬥部隊對體能、戰技要求，遠高於一般後勤、補給部隊或行政職，且須經過嚴格訓練與操演，戰時亦多位居前線，有意願投身這類部隊服務、役期期滿願留營的人數均相對較少。國防部為鼓勵志願役人力投入戰鬥部隊，盼役期屆滿者續留，行政院也在2015年起，同意志願役戰鬥部隊加給、留營慰助金等措施推動。

雖預算中心近年不再公佈部隊實際編現數據，但明年度預算評估報告所指部隊，近年來皆「榜上有名」。預算中心發布的國防部2017年預算評估報告內容點出，2016年8月底時，陸軍外島步兵部隊、機步部隊編現比皆低於6成；預算中心去年公布的國防部今年度預算評估報告則指出，陸軍機步、裝騎部隊編現比「不及7成」，而陸軍外島步兵部隊等5種部隊的編現比則「不及8成」。

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