總統參選人氣候政策 8成3民眾認為影響投票意願

2019-10-14 18:44

〔記者羅綺／台北報導〕綠色和平今日公布「台灣氣候變遷危機意識民調」，結果顯示，超過9成民眾認為極端氣候已影響到日常生活，高達83％民眾認為總統參選人所提出的氣候政見將會影響其投票意願。

綠色和平指出，氣候變遷造成極端氣候事件近年在全球各地頻繁發生，對台灣也已帶來巨大的衝擊，民調顯示，民眾不論政黨偏好，多數認同氣候變遷造成危機，且參選人應該擬訂積極、可行的規劃。

調查結果指出，超過9成的民眾認為政府應該更積極提出減少燃煤發電，發展再生能源等能源轉型行動方案因應；87.4％民眾認為，總統候選人應以更積極、具體可行的再生能源政見（太陽能、風能、地熱、潮汐、生質能等）因應氣候變遷危機。

綠色和平特聘專案主任蔡篤慰指出，2018年聯合國跨政府氣候變化專門委員會（IPCC）報告已示警，全球須積極處理氣候議題，控制全球升溫不超出1.5°C，否則將嚴重威脅物種生存與人類永續發展。

蔡篤慰進一步指出，為減緩氣候變遷，全球2030年須共同減碳50％，因此2020年總統選舉將是臺灣未來10年如何因應氣候危機的關鍵點，參選人須正視民眾關切的氣候議題。

綠色和平呼籲，距離2020年總統大選投票日倒數89天，總統參選人必須提出具體政見，將氣候與能源政見視為與經濟、教育同等重要的高度。

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