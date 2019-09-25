氣候變遷不作為 16青年控德法等5國違反兒權公約

2019-09-25 13:15

〔即時新聞／綜合報導〕瑞典16歲女孩桑伯格（Greta Thunberg）倡導「全球氣候罷課」（Global Climate Strike），在世界各地獲得迴響，已有超過50個國家的學童響應，她除了在聯合國總部的氣候峰會發表演說，其實也已經與其他15名青少年，一起運用《兒童權利公約》，向德國、法國、巴西、阿根廷和土耳其等5國提出訴訟。

聯合國氣候行動峰會週一在紐約舉行，桑伯格在演說時指責全球領導人對氣候變化沒有行動，她用顫抖的聲音控訴，「我們會『監視』你們的，一切都是錯的。我不應身在此地，我應該在大西洋彼岸上學，你們卻都將希望寄托在我們這些年輕人身上，你們好大膽！」、「你們用空談偷走了我的夢想和童年」、「我們正處於大滅絕的開始，而你們卻還談論金錢和經濟可持續成長的童話故事，你們好大膽！」

在峰會發表演說後，桑伯格就對德國、法國、巴西、阿根廷和土耳其5國提出訴訟。她在推特上表示，自己已與來自12個國家的15位青少年控訴，這些國家在全球暖化的問題上不作為，已違反《兒童權利公約》。外媒報導指，這5國被控是排放最多溫室氣體的國家，美國則是因沒有簽訂允許兒童發起法律申訴的條款，因此未在被起訴之列。他們也指控，這些國家同意的溫室氣體減排量，連2015年的《巴黎氣候協定》都沒達到。他們並不要求任何金錢賠償，而是希望這些國家能針對氣候問題立即做出調整，並與其他國家合作以解決這項危機。

不過有別於這些青少年，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）則是反批桑伯格立場十分激進，可能會造成社會對立，並稱現在需要年輕人的力量，向那些造成阻力的國家施壓。至於美國總統川普則是在推特上轉PO桑伯格演講的影片，並揶揄桑伯格「似乎是個期待光明美好未來的快樂小女孩」。引發許多網友留言痛罵川普「可恥」。

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