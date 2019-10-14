王世堅嗆柯P 下班前噓噓找警察局長驗尿

2019-10-14 15:55

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲昨脫口，靠吃安非他命挑戰「一日雙塔」；引發譁然。台北市議員王世堅今受訪酸，柯可能真的說溜嘴，難怪時而亢奮、時而難過；王酸說，吸毒是亡國亡種何等重罪，柯如此張揚非常不對，王還當場拿出尿杯，隔空要求台北市警察局長陳嘉昌柯驗尿，並說會將尿杯送到市長室，「希望他（柯）下班前交出他的噓噓！」

王世堅說，「可能真的說溜嘴」，難怪柯文哲時而亢奮、時而焦躁拍桌，這就是安非他命症候群，而柯這次推的區域立委，就是比照1945年日本軍閥，利用年輕人的理想熱情，騙他們當「神風特攻隊」，餵食年輕人安非他命，趁他們衝動時，要他們飛上去，做政治報仇，而柯的花言巧語與騙術、編織出來的虛幻願景，就是「政治版安非他命」。

王世堅要求，陳嘉昌應該趕快去問柯媽媽何瑞英，然後幫市長驗尿，一個吸安的市長和黨主席，若是呈現陽性反應、染上毒癮，那就不該歸咎於記者偷錄音，柯媽媽愛子心切，也會要求兒子接受勒戒，請柯不要讓爸媽擔心、讓社會失望。

王世堅表示，吸安是何等被唾棄的事，毒品會亡國亡種，柯不該張揚，必須接受驗尿、驗毒才能換回清白，這種事「君無戲言」，哪有開玩笑？這麼重大的罪責，豈能胡言亂語。

針對柯文哲怪罪是媒體偷錄，王世堅酸，柯心虛又齷齪，兩度騙到首都市長大位，就是靠媒體，平時樂於表現，在被看輕真面目就說是偷錄、偷拍。

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