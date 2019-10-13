希望蔡、柯同台支持 高嘉瑜：絕對是放下恩怨契機

2019-10-13 15:04

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今下午陪北市第四選區（內湖南港）民進黨「友柯」立委參選人高嘉瑜拉抬選情，參觀台北創新實驗室。由於台北市長柯文哲也承諾支持高，使得港湖區成為「白綠非戰區」；會後高嘉瑜受訪被問及未來是否希望總統蔡英文與柯同台幫她站台？高認為，蔡、柯都支持地方建設，這絕對是一個放下過去恩怨的契機。

高嘉瑜週四辦《相信自己》新書發表記者會，特別是，高還找柯文哲及前行政院長賴清德寫書序。媒體疑惑深綠、柯粉票都要？高不諱言，什麼票都要，最好國民黨的票也要，越多越好。被問到為何沒找蔡英文寫序？高大笑直呼「哇哩咧」，指小英總統應該很忙，麻煩對方不好意思，她個人小小的書要寫序，不用操勞到總統。

談到未來是否找柯文哲站台？高嘉瑜說，柯也是台灣民眾黨主席，要幫民眾黨參選人輔選，非常忙碌，但「相信柯在內湖南港一定是唯一支持高嘉瑜，這無庸置疑，很多場合他（柯）也多次力挺我」，相信未來很多合作機會，至於要用什麼形式，大家可以想想。

高嘉瑜說，柯文哲對她加持，加上她在地方努力，相信可以集合所有非國民黨的第三勢力、各個年輕人及支持者力量一起翻轉內湖南港。

對於蔡柯關係緊張？高嘉瑜表示，很多市政合作不分藍綠，可中央、地方一起努力，例如捷運汐止民生線、捷運東環段，若她進國會，蔡英文也承諾會幫忙爭取捷運經費，相信柯也會努力拚港湖交通建設；港湖要翻轉藍綠、跳脫藍綠思維，不問顏色、拚地方建設，她可做蔡、柯兩人溝通平台橋樑。

至於是否希望蔡柯兩人在港湖見面輔選？高嘉瑜回應，如果他們想要見面，當然很好，如果有機會在共同支持高嘉瑜場合上，一起能夠先牽手上前走，大家在這裡展現團結合作，在地方上不分黨派，相信大家樂觀其成。她說，現在民眾希望找到不問藍綠不問黨派、努力做事的人，相信柯就是這樣想法，蔡英文未來也一定會全力配合地方建設，「這絕對是一個放下過去的恩怨」的契機、放下成見的機會。

媒體追問蔡柯恩怨解除？高嘉瑜說，「當然每個人心理面有不同想法啦！但很多大是大非事情，跟個人恩怨是兩回事，柯市長也說「對的事情要去做」，就像港湖的交通建設，沒有個人恩怨問題。

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