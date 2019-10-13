竹市鄭宏輝提「五大保障」守護新住民 力推修改大學法

2019-10-13 13:00

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝今召開政策記者會，提出新住民的「五大保障」，其中針對新住民持續進修高等教育，鄭宏輝主張修改「大學法」第25條，放寬就讀門檻，讓已歸化我國國籍的新住民也有同等就讀機會。

數百名來自越南、印尼、泰國、柬埔寨與巴西，但在新竹市「落地生根」的新住民，親手製作各式異國料理，到場力挺鄭宏輝。

鄭宏輝說，新竹市因為有很多新住民的加入，讓新竹的文化變得精采而多樣，不論先來後到，只要認同這座城市的人，「咱攏是新竹人」，他更特別感謝新住民對台灣文化和生活的貢獻，並指「新南向」是國家重點政策，新住民和下一代必定將扮演關鍵角色，讓雙方有更密切的連結。

至於新住民政策，鄭宏輝指出，新住民就是自己的家人，家人的權益與幸福需要「有能力、有經驗、會做事的人」守護，他提出「保障教育權、保障工作權、保障語言權、保障法律權益、保障社會參與權」等五大保障，消弭不同種族、語言的歧視和差別待遇。

鄭宏輝說，新住民也有就讀大學的需求，也想要增加自己的專業，為台灣社會付出，但新住民和其他外國學生一樣，並未在台灣接受國民教育，語言程度也有落差，如果想要進修高等教育，確實有難度。因此，他主張修改「大學法」第25條，放寬就讀門檻，保障新住民進修的權益。

此外，鄭宏輝也主張「放寬新住民執照取得」與「放寬學歷認證」，讓新住民的專業與台灣接軌，弭平職場弱勢、同工不同酬的現象；政府也應主動加強「反歧視」相關法律權益認識、提供新住民語言服務、協助新住民社會或政治參與。

鄭宏輝表示，蔡英文總統上任以來，在新住民政策上有許多進展，未來，如果有機會進入國會，他會持續關注與推動新住民的權益，讓新住民扮演更大的功能與角色，和台灣社會一起努力！

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