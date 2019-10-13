青年團體上菜市場聊政治 宣講抗中保台、守護民主

2019-10-13 10:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國極權威脅民主社會，台灣、香港乃至世界同感，青年面臨「芒果乾」卻不坐以待斃，採取在地生根行動，在捷運百貨地下街、傳統菜市場中，大膽與陌生鄉親暢聊「抗中保台」等觀念，凸顯青年參政、凝聚民主、捍衛台灣的決心。

8年級青年鄭婷尹表示，不忍社會對立，見學妹某次回鄉鼓起勇氣直接與陌生人聊政治，決定號召同伴一起擴大，今年6月起發起「行動山棧花」，邀青年一同上街，鎖定捷運地下街、火車站等人潮匯聚地點，透過街頭閒聊，盼守護台灣民主，成立至今已逾百人加入。

鄭婷尹說，每次街聊前會討論主題，並自製繪本一頁頁展示，如設定「中國威脅」主題，便邀路人先聊聊赴中經驗，再談到近期台灣人赴中卻「被消失」，也導入香港反送中、新疆和平協議等內容，最後與陌生人交換心得，目的非說服對方，但盼促成交流，進一步傳遞青年守護民主的心聲。

無獨有偶，彰化縣磺溪文化永續協會今年8月也投入街頭宣講，該協會理事長楊子賢說，青年間瀰漫「亡國感」，加上香港反送中運動刺激，決定趁暑假邀同伴走入基層，以「抗中保台」為主題，深入當地菜市場、高舉旗幟街頭遊行等，向婆婆媽媽及在地居民等，大聲疾呼中國侵台危機，展現草根青年的意志，參與者從16歲高中生囊括到22歲大學生，過程中不少鄉親很支持，可見台人普遍意識到中國威脅。

除街頭宣講，有志青年也成立協會投入民主，如台大前學生會長、台大新研所碩一生林彥廷與同伴在去年成立「台灣青年民主協會」，便加強經營校園民主深化，也關注青年政治等議題，不只規劃發動「青年返鄉專車」等，鼓勵青年回鄉投票，也關心香港反送中情勢，與其他團體發起929台港大遊行，成功號召十萬人上街撐香港與民主，林彥廷說：「所有事情都跟民主有關」，如今已逐漸形塑青年想要改變社會的目標，未來也將持續擴大青年聲音，發揮實質影響力。

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