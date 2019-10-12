港多起「自殺」事件疑點多 財經女神怒：兩岸一家親個屁

2019-10-12 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕曾多次參加香港「反送中」活動的15歲少女陳彥霖，被發現陳屍在香港九龍油塘魔鬼山附近海面，港警稱家屬確認其死無可疑之處，但香港一連串疑點重重「自殺」事件，也讓港人人心惶惶。對此，財經專家胡采蘋見狀忍不住開砲，「兩岸一家親，親你個屁。」

香港上月22日有釣客在油塘魔鬼山海邊發現一具全裸女性浮屍，港警昨證實，死者身分為日前失蹤的少女陳彥霖。由於陳彥霖生前是游泳好手，又曾多次參與反送中示威，死因讓港人質疑不單純；另有香港網友統計，自6月12日反送中運動至今，香港至少發生108起自殺案，其中「墜樓」的占大多數，有些案件更是疑點重重。

對此，胡采蘋在臉書表示，不瞭解中共的人才會覺得那些事情是假的，香港那麼多人從高樓被拋下來，甚至掉在地上的屍身是斷成兩截，或者手腳斷開掉在離身體有一段距離的地方，斷手斷腳都沒有流血，死者已經被打死一段時間，血液凝固了，拋下樓才會流不出血來，屍身僵硬，才會在落地時折斷。

胡采蘋說，港警去追兇了嗎，沒有，因為警察在追捕這些為香港掙扎未來的年輕孩子，跟兇手站在同一陣線。「來越多人離奇墜樓，從海上漂來的黑衣少女屍身，讓一般香港人感到害怕、不對勁，網路論壇到處都是這樣的照片，死去的少女長相甜美，身材姣好，為什麼選上她們」。

「他們這麼年輕，不是容易死的年紀，你讀國中的時候，你讀高中的時候，你的班級死過這麼多人嗎，你一生裡有幾個朋友是從高樓掉下來，從海邊被浪打上岸？」胡采蘋不滿地說，警察應該帶給人民安全感，但是在香港，現在不是這樣，黑警是幫兇，不去追緝兇手，甚至來自深圳的黑警可能就是兇手。

胡采蘋也提到，日前她看到金融時報一篇報導，其中有港警匿名接受訪問，說現在週末的抗議群眾中，有很多警察偷偷去參加，每週末的抗議都有一定比例警察，而每次交班的時候，所有警察被要求交出識別證。「那些離開了員警的識別證，究竟是誰戴著」。

胡采蘋直言，不瞭解中共的人才會覺得無所謂，「你如果看過馬三家勞教所的報導，如果你看過器官移植利益鏈的報導，還有那些正發生在新疆的種族滅絕報導，你根本不會懷疑這些事情。那就是中國共產黨，魔鬼的氣味。」她最後意有所指怒嗆，「兩岸一家親，親你個屁。」

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