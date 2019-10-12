國慶焰火經費運用遭質疑 屏縣政府：別再潑政治髒水

2019-10-12 13:18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年國慶焰火移師屏東河濱公園施放，史上最長42分鐘絢麗燦爛，事後卻遭藍營立委批評所費不貲、史上最爛，對此屏東縣政府今天發出嚴正聲明，除了詳列經費來源與用處，縣府也強調，總計4474萬經費，且場地設施改善都不是一次性，希望外界莫再謠傳，傷害認真做事的人。

屏東縣政府今天發出7點聲明，包括焰火施放案由內政部辦理，決標經費為912萬元，場地設施建置工程1327萬元用於改善河濱公園場地、道路鋪面、路燈維修等設施，非一次性工程，另外臨時停車場部分以1580萬元設置，活化國產署在屏東市區的空間再利用，另外國慶焰火接駁花費為605萬，總體經費為4474萬，並非外界謠傳7千多萬。

縣府聲明中也指出，有民代以高雄市府當晚辦理的活動經費類比國慶焰火，縣府認為兩者硬體設施、表演團隊、接駁服務等規模不同，很難相提並論，且高屏溪左岸屏東端的河濱公園大部分屬於自然野放場域，要安排20萬人的活動，必須做基礎設施改善，投注的經費及心力更多。

縣府也強調，這些設施都不是一次性，屏縣府團隊在今年3月台灣燈會結束後，立即投入國慶焰火籌備作業，從場地勘察、整備、設計、交通等各項環節全心投入，即使當天因大雨臨時打亂規劃，但所有同仁、志工、警察、清潔人員仍堅守崗位到送完最後一位遊客，卻因政治因素一再遭潑髒水，嚴重打擊基層公務人員士氣，希望外界莫再謠傳，傷害認真做事的人。

縣府聲明稿全文如下：

針對特定政黨立委候選人質疑國慶焰火經費運用問題，屏東縣政府10月12日發出嚴正聲明：

一、 焰火施放案係由內政部辦理，決標經費為912萬元，此項非由縣府負責。

二、 場地設施建置工程決標經費為1327萬元，用於改善河濱公園場地、道路鋪面、路燈維修等設施，不是只有一次性配合國慶焰火施放，焰火結束後這些設施仍繼續可供民眾遊憩使用；且該項為開口契約，在契約期限縣府可以視狀況隨時要求廠商進場維修，維護河濱公園良好遊憩品質。

三、 國慶焰火臨時停車場統包工程決標經費3400萬元，實際花費總計僅1580萬元，包含國產署停車場長設停車場1150萬，另有430萬為凌雲新村交通接駁調撥場地、設計展及焰火、國安動線部分指標等。其中國產署停車場在焰火施放後，仍可繼續供民眾使用，亦非僅一次性活動就結束，同時活化國產署在屏東市區的閒置空間再利用，改善市容景觀。

四、 國慶焰火暨台灣設計展交通接駁服務案，含擴充累計為1818萬元（原開口619萬元），此案不只10/10國慶焰火當日交通接駁，還有台灣設計展，台灣設計展自10/5開展至10/20，為期15天，共有台糖縣民公園、菸葉廠、勝利星村三個展區及屏東美術館、竹田西勢樂智園區二個設計熱點，除了支應接駁車費用外，還設置道路指示路牌指引系統，導引民眾及外縣市遊客至各個展區參觀。實際用於國慶焰火接駁等花費為605萬元。

五、 縣府在改善國慶焰火施放地點河濱公園場地等設施及交通接駁部分，經費為3512萬元，若再加上焰火當晚的服務空間69萬元、晚會活動規劃及執行893萬元，總計為4474萬元，絕非外界謠傳的7000多萬元。

六、 有部分民代以高雄市府當晚辦理的活動經費類比國慶焰火，二者規模其實大為不同，不論從硬體設施、表演團隊、接駁服務等，很難相提並論；且今日高雄市府可以在那個場地辦這麼多人的活動，也是因為之前的市府團隊已經將基礎設施投資改善完成。而高屏溪左岸屏東端的河濱公園大部分是屬於比較自然野放的場域，要安排20萬人的活動，屏東縣政府必須做一些基礎設施改善，維護基本安全，投注的經費及心力更多。

最重要的是，這些設施都不是一次性，而是評估考量到日後仍然能繼續使用，提供民眾更好的生活品質。

七、 屏東縣政府在今年3月台灣燈會結束後，立即再投入國慶焰火籌備作業，縣府團隊同仁從場地勘察、整備、設計、交通等各項環節莫不全心投入，都是希望能讓大家看到最棒最好的國慶焰火，即使當天因大雨臨時打亂規劃，但所有同仁、志工、警察、清潔人員仍堅守崗位到送完最後一位遊客，卻因政治因素一再遭潑髒水，嚴重打擊基層公務人員士氣，希望外界莫再謠傳，傷害認真做事的人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法