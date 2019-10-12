最強立委VS最強菜農 未來事件交易公布最新市場價格

2019-10-12 11:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市第1選區立委選舉，國民黨10月2日陣前換將，提名「韓家軍」雲林菜農林佳新空降挑戰被喻為「最強立委」的立法院副院長蔡其昌。未來事件交易所今（12）日公布最新市場價格，蔡其昌以$79大幅領先林佳新$14。

蔡其昌服務對象不分藍綠，基層實力雄厚，被喻為立法院「最強立委」，民進黨提名爭取連任，國民黨在地人士均不願參選，黨中央徵召前陸委會副主委張顯耀應戰，但張走訪地方一圈後，無法獲得地方認同，最後打退堂鼓，才緊急改推自動請纓的林佳新。

林佳新剛表態參選第一天，就被爆出逼幼狗喝酒的負面事件，使得網友每每看到林佳新在網路上的相關資訊，都會重提其虐狗的往事，衝擊其參選適格性。雖然林佳新爭議不斷，甚至連國民黨高層都曾質疑其學歷與適格性，不過最終還是獲得提名。

選戰倒數3個月，蔡其昌依舊每天滿檔行程，相關建設會勘持續辦理，鞏固基層。林佳新則努力上電台爭取曝光，消弭相關負面資訊。不過，中市海線地區屬於相對傳統的地方，目前林佳新的陸軍遠落後於蔡其昌，空軍網路戰又因為虐狗事件重創，其所力挺的韓國瑜也每況愈下，林佳新陷入苦戰。

對於未來事件交易所預測2人的當選機率相差懸殊，立法院副院長蔡其昌辦公室發言人蔡克斯表示，所有民調都尊重並作為參考，除了感謝大家肯定外，蔡其昌也會與過去一樣，持續勤走地方，傾聽鄉親的聲音，為資源相對弱勢的海線地區爭取更多的建設和福祉；而林佳新在電台受訪時則說，他將會持續專精在農業議題上，也希望能積極為梧棲漁港發展觀光。

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