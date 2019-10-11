總統級貓奴！小英與許淑華分享寵貓經 透露偏愛「蔡想想」

2019-10-11 17:48

〔記者陳璟民／台北報導〕蔡英文總統飼養「蔡想想」、「蔡阿才」兩隻貓咪，她今天下午與民進黨台北市立委第七選區（信義、南松山）參選人許淑華分享寵貓經，談到當她的貓咪生病時，很想親自帶去寵物醫院看病，卻怕維安勤務影響醫院營運，只好請人代勞，她也很想幫愛貓準備晚餐，可是國政繁忙，只能用貓罐頭餵食，言談之間流露對其他寵物主的羨慕之情。

蔡英文、許淑華今天下午4點造訪台北市嘉慶動物醫院，跟獸醫師黃泓康、貓咪也瘋狂公益協會理事長廖維欣，直播對談寵貓經，歷時半小時多。

許淑華會後受訪說，跟蔡英文聊天得知原來貓咪會抓蟑螂，如果民眾家裡有蟑螂出沒，可養貓當寵物來除蟑，蔡還透露比較偏心喜歡蔡想想，因為牠是女生，稍微多點關愛，而蔡就像媽媽一樣對動物非常有愛心，「全國最大咖的貓奴」、「總統級貓奴」蔡英文，直播暢談寵貓經，讓人感覺很開心。

黃泓康表示，蔡英文很關注動物福利，知道我們具有友善貓診所認證，所以來了解友善貓的醫療環境，順便聊了些有趣的事情；廖維欣說，協會除有六十多萬愛貓人士支持，也在新店成立全國第一座貓咪慈善醫院，未來希望有貓咪慈善農場幫助更多貓咪，蔡英文也是愛貓人，表達支持協會的計畫。

許淑華、廖維欣與黃泓康異口同聲說，明、後天中午12點至下午5點，在新北市新店區貓瘋非營利慈善貓專科醫院舉辦貓咪送養會，歡迎民眾來認養流浪貓，「貓派、狗派都是動保派，請大家支持動保派」，詳洽02-29103877。

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