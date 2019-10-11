曝新聞聲量分析 粉專：陳菊恐成柯P的「聲量提款機」

2019-10-11 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日槓上總統府秘書長陳菊，日前重批陳菊「民主罪人」、「為非作歹」引發爭議。對此，專門研究網路聲量的粉專指出，在聲量逐漸遞減的柯文哲身上，可以看到陳菊成為他拉抬新聞聲量的話題之一。而根據70天的新聞聲量分析結果，「陳菊恐成柯文哲聲量提款機」。

粉專「聲量看政治」昨（10）日發文指出，從8月1日迄今，柯文哲對陳菊的批評，從「比較肥的韓國瑜」到「大號的吳音寧」；從「落跑市長」、「要為敗選負責」到「為非作歹」。批評每每充滿怒氣，攻擊性強烈。不過粉專認為，柯文哲批評的論述並不扎實，甚至在攻擊陳菊身材的時候，引發史上首見的粉絲大退潮。

「聲量看政治」表示，從數據線圖來看，柯文哲攻擊陳菊時引發新聞聲量共振，尤其在9月6日（嗆陳菊是比較肥的韓國瑜）、9月23日（嗆陳菊是大號吳音寧）、10月3日（批評陳菊是民主罪人）最為明顯。

「聲量看政治」認為，在柯文哲聲量積弱不振的情勢下，恐怕是用對陳菊的評論，作為提振自身聲量的強心劑。不過粉專也提醒柯文哲，強心劑打久了，柯確實也在粉絲與聲量上獲得更大的反饋，「包括持續下探的聲量以及仍在持續喪失的粉絲數量」。

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