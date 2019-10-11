蘇貞昌出席桃捷綠線動工 預言鄭文燦會當「總統」

2019-10-11 13:28

［記者謝武雄／桃園報導］行政院長蘇貞昌今天參加桃園捷運綠線GC02標動工儀式時，肯定桃園市長鄭文燦能力佳、支持者跨越黨派，他說如今鄭文燦以市長身分主持捷運綠線動工儀式，未來綠線在完工的時候，鄭文燦極有可能以總統的身分主持通車典禮。

蘇貞昌也消遣鄭文燦，他說，擔任行政院長時受邀為機場捷運動工剪綵，機場捷運完工時，他不是行政院長，鄭文燦就沒有邀請他，如今他又擔任行政院長，鄭文燦就趕快邀請他出席捷運綠線動工祈福儀式；話鋒一轉，蘇貞昌也笑著對台下的鄭文燦說，要當總統的人身體更要好，「我可以預言，捷運綠線完工時，鄭文燦極有可能以總統身分主持通車典禮」，話一說出口，立刻獲得現場民眾熱烈掌聲。

蘇貞昌說，外行人看熱鬧、內行人看門道，聽完鄭文燦致詞，他就知道鄭文燦「跟他要錢」，事實上，鄭文燦上任後很會跟中央爭取預算，並且將預算用在桃園，如今桃園捷運陸續動工，未來桃園會有更好的發展，更證明鄭文燦是具備遠見的市長。

鄭文燦在典禮結束回應記者詢問時表示，重大工程建設本來就是「前人種樹、後人乘涼」，他沒有設想下一步要如何，一切都以幫助總統蔡英文連任，另外捷運從開工到通車時間很長，「未來不管做什麼，都會參加完工典禮」。

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