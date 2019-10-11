副總統陳建仁啟程出訪教廷 將邀教宗來台訪問

2019-10-11 00:33

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕副總統陳建仁今夜搭機前往教廷，參加13日教宗為英國紐曼樞機主教等5位真福舉行的封聖典禮，陳建仁在登機前發表簡短談話中表示，中華民國與教廷關係緊密，此行將代表蔡總統、臺灣人民及天主教教友，向教宗方濟各致上崇高的敬意，並代表台灣教友們誠摯邀請教宗來台訪問。

副總統陳建仁伉儷深夜搭機前往教廷訪問，此行除了參加英國紐曼（John Henry Newman）樞機主教等5位天主教先人封聖典禮，也將覲見教宗方濟各，並與在教廷的神父、修士、修女們以及曾經在台服務的外國神職人員們見面，感謝他們對台灣社會與人民的支持、關懷與付出。

陳建仁在登機前表示，中華民國與教廷關係密切，近年來兩國在人道救援、防制人口販賣、文化交流、跨宗教對話以及促進環境永續發展等方面合作成果十分豐碩。我國政府與人民，未來將持續以具體的行動，來支持教宗方濟各協助教廷將宗教自由、民主人權、社會正義、世界和平、關懷弱勢等理念，傳遞剛到世界上的每一個角落。

陳建仁說，此行參加由教宗方濟各主持的封聖典禮，將代表蔡總統、台灣人民及天主教教友，向教宗方濟各致上最崇高的敬意，也將代表所有的教友誠摯邀請教宗能夠來台訪問。

陳建仁指出，此行也將在聖伯多祿大教堂內的伯多祿小堂為全球環境保護和永續發展祈禱，衷心祈求天主降福台灣人民，也為台灣的民主發展、宗教自由、經濟繁榮和社會祥和而祈禱，並祈求天主降福給那些正處於困難時期、艱困環境之下的華人教友，期盼這些華人教友能夠早日過正常的信仰生活。

陳建仁最後感謝大家特地前來送行，並為台灣和教廷邦誼永固祈禱，為台灣未來的發展、世界的永續和平以及國人的健康、平安幸福祈禱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法